L’ennéagramme : quels sont les 9 types de personnalité ?

Nous sommes uniques

Se connaitre, comprendre l’autre et accepter sa différence devrait être une priorité dans notre société.

L'estime de soi

"Je suis convaincu que l’estime de soi est la base de tout. Quand on sait qu’on a toute sa place dans ce monde, qu’on est digne d’amour et qu’on fait du mieux qu’on peut, il est évident que le changement sera vécu d’une manière bien plus confiante. Quand on pense qu’on n’est pas capable et qu’on n’a pas les ressources intérieures suffisantes, tout changement devient beaucoup plus compliqué à gérer." Paul Dewandre.

Alors, on change ?

L'ennéagramme nous enseigne qu'il existe, en tout et pour tout, neuf modes de perception, neuf ennéatypes : romantique, altruiste, observateur, épicurien...Découvrez quel est le vôtre ! Dans cet ouvrage de développement personnel pratique et didactique, Christine Alexandre livre les clés pour apprendre à élargir son panel de réactions et comportements face au changement et adopter plus aisément le point de vue d'autrui.

https://www.christinealexandre.com

Envie d’en savoir plus ? Ecoutez notre podcast sur AUVIO