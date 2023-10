L'enjeu majeur derrière le prix Nobel d’Économie, sur l’écart salarial homme-femme

Pour comprendre ces différences de salaires persistantes entre les hommes et les femmes, Claudia Golding a décrit les mécanismes très fins qui, aujourd’hui encore, provoquent ces inégalités.

En Belgique par exemple, l’écart salarial est de 5% : cela signifie qu’en termes de salaire horaire moyen, les femmes gagnent 5% de moins par heure de travail prestée.

Une des raisons selon Claudia Goldin, c’est que les femmes ne parviennent pas à atteindre les postes le plus rémunérateurs. Elle observe qu’aujourd’hui encore, au sein des couples, ce sont majoritairement les femmes qui choisissent les métiers et les postes qui permettent d’être à la maison le matin, en fin d’après-midi et le week-end, de telle manière à pouvoir s’occuper des enfants.

Or, ces heures sont les plus rémunératrices. Ce sont celles qui permettent d’avoir des primes et des sursalaires. Ce sont ces heures aussi qui permettent de construire un statut social dans l’entreprise, dans l’administration, dans l’institution qui permettra d’accéder aux promotions.

À cette différence s’ajoutent les absences de longue durée chez les femmes pour les congés de maternité ou congés parentaux, qui surviennent à un tournant professionnel stratégique, entre 30 et 35 ans, où elles pourraient obtenir des évolutions de statut plus rémunérateur. Ces congés expliquent pourquoi l’écart salarial homme-femme augmente au fil de la vie en conclut le nouveau prix Nobel d’Économie.

Une observation qui se confirme pour la Belgique : si on compare l’inégalité salariale en Belgique, d’après les chiffres de Statbel, avant 25 ans, les femmes gagnent un tout petit peu plus que les hommes. Ensuite, elles gagnent, en moyenne, 4,5% de moins entre 35 et 44 ans, et puis 8,5% de moins entre 55 et 64 ans… juste avant la pension.