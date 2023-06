L’énigme Evgeny Kissin : concert d’une légende vivante qui électrise tout sur son passage

Pierre Solot nous parle d’une énigme qui est venue faire lever les foules la semaine dernière, du côté de Flagey. Le pianiste Evgeny Kissin était en récital au Studio 4 mardi dernier, un concert annoncé sold out, depuis déjà plusieurs semaines. Un concert que vous pourrez écouter ce mercredi 28 juin à 20h sur Musiq3.

Mais qui est-il, ce Evgeny Kissin ? Un pianiste. Russe, puis anglais, puis israélien. Un enfant prodige, comme il y en a peu dans l’Histoire. Il suffit d’écouter ses Concertos de Chopin, enregistrés alors qu’il n’avait que 13 ans. 13 ans, vous imaginez. Un concert dans la grande salle du Conservatoire de Moscou avec l’Orchestre Philharmonique de Moscou et le grand Dmitri Kitaïenko à la baguette, et ce petit bonhomme qui aligne les deux Concertos de Chopin, parmi les plus délicats, les plus redoutables concertos du répertoire.

Et le miracle s’est fait. Il y avait un sortilège qui animait les doigts du jeune Evgeny Kissin ce soir du 27 mars 1984.

Aujourd’hui, Evgeny Kissin a 51 ans, on se rappelle ses Chopin d’adolescence, on se rappelle ses débuts au Carnegie Hall de New York alors qu’il n’avait que 19 ans, et Evgeny Kissin reste à nos oreilles cet éternel adolescent aux doigts de titane, aux boucles serrées qui salue mystérieusement les foules du monde entier. Cet adolescent qui, même adulte, se fait accompagner de sa mère, d’un concert à l’autre, cet adolescent qui dompte la musique mastodonte de Rachmaninov et Prokofiev, tout en affirmant préférer les illuminations plus discrètes de Bach et Mozart.

Mardi dernier à Flagey, il était question de tout cela. Il avait annoncé un programme qui passait de Bach à Mozart, de Chopin à Rachmaninov.

La salle était comble et même plus encore : on avait ajouté des chaises sur la scène de telle sorte que le pianiste était cerné : plus qu’un étroit chemin qui le vit descendre des loges vers le grand Steinway du Studio 4. Le récital commençait.

D’abord cette Fantaisie chromatique et Fugue de Jean-Sébastien Bach. C’est délicat de commencer par ces gammes en fusées. On sent que Kissin rapprivoise la salle : beaucoup de pédales, un peu de flou. Certes, une salle ne sonne pas de la même manière quand elle est vide ou pleine comme un œuf.

La bien jolie Sonate en ré de Mozart suit au programme. Tout y est excessif. Le chant est vertical, marqué, appuyé : chaque instant de musique est pris sous le contrôle expressionniste de Kissin. Vient ensuite la sombre Polonaise en fa dièse mineur de Chopin. Le piano explose littéralement ; des visions de guerre et de villes en flammes paraissent émerger diablement de sous le couvercle. Les gammes parallèles de Kissin sont tonitruantes, on ne se rappelle pas en avoir jamais entendues de si puissantes.

Fin de la première partie. Tout le monde est conscient d’être en présence d’une légende. Rien n’a cédé, tout est incisif. Il ne joue rien comme on le souhaiterait vraiment. Il n’a aucune faiblesse. On a aussi l’impression qu’il a tordu des morceaux de métal pendant 40 minutes.

Quand il revient, c’est pour jouer Rachmaninov, des Préludes, des Etudes. Il y a de tout. Et il y a encore surtout ce monstre de puissance aux doigts infaillibles, le chant se fait en force, mais certains instants sont à graver pour toujours, comme cette première étude de l’opus 39 qui sonne d’un impact titanesque le sommet du concert. Kissin revient, salue, offre des bis, 3 bis, le public est debout, il hurle, Kissin salue respectueusement ces gens qui l’encerclent, les mains serrées sur les genoux comme s’il contenait encore quelque débordement musical caché sous les ongles. C’est la fin d’un concert exceptionnel, le concert d’une légende vivante qui électrise tout sur son passage.

Et nos équipes techniques de Musiq3 avaient sournoisement placé leurs micros dans le Studio 4 mardi dernier, et que ce concert, vous pourrez l’écouter ce mercredi 28 juin à 20h sur notre antenne de Musiq3. Rendez-vous donc, dans 2 jours !