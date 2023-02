L'engrais organique d'OvinAlp, des moutons alpins aux pieds des vignes

Pour "comprendre" son propre principe actif, OvinAlp a développé des partenariats, notamment avec le Muséum national d'Histoire naturelle. "On a découvert 230 espèces de bactéries et 370 espèces de champignons : c'est énorme", 10 à 20 fois plus de micro-organismes bénéfiques que dans les lisiers de poules, souligne le directeur de la recherche d'OvinAlp, Vincent Walker, docteur en écologie microbienne et végétale, qui focalise ses travaux sur "une bactérie biostimulante".

"Plus on avance, plus on est convaincus qu'on va pouvoir diminuer l'apport en azote et en potasse ou rendre leur assimilation plus efficace, ce qui permettra à terme d'utiliser nos produits en grandes cultures", explique Eric Giovale.

Pour l'heure, le MV100 fertilise les vignobles de maisons prestigieuses de champagne et les vergers régionaux. Hugo Roman a choisi exclusivement cette formule pour relancer une partie de sa pommeraie, à Ribiers. "L'engrais organique est un peu plus cher mais à long terme, j'y gagne", dit-il. Contrairement à l'azote minéral, qui fonctionne comme un apport de sucres rapides, l'organique "délivre peu à peu" ses doses fertilisantes et enrichit le sol, mieux aéré et plus susceptible de retenir de l'eau.

La flambée des prix des engrais minéraux joue cette année en faveur d'OvinAlp. Son MV100 se vend 530 euros la tonne contre une solution azotée montée à plus 800 euros en mars.