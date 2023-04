L'engagement écologique prend de plus en plus de place dans les exigences de dating.

Plus de la moitié (59%) des sondés considèrent par ailleurs qu’une personne qui se préoccupe de l'environnement est "plus attirante". Et un peu plus d'une personne sur trois (36%) pense que les individus soucieux de l'environnement font de "meilleurs partenaires de vie puisque cela montre qu'ils sont non seulement prévenants et sensibles mais aussi qu’ils partagent les mêmes valeurs".

Les femmes, elles, se montrent plus catégoriques.

51% d'entre elles affirment qu'elles "préféreraient ne pas fréquenter une personne qui ne se soucie pas de l'environnement".

Si les valeurs et l'engagement se traduisent avant tout par un alignement sur le plan intellectuel, le passage à l'action semble occuper une importance similaire aux yeux des sondés. Plus d'un célibataire sur trois cite par exemple l'absence de recyclage comme principal facteur de rupture (38%), tout comme le fait d'utiliser des services de livraison à domicile lorsque ce n'est pas nécessaire (23%), d'opter pour un moyen de transport plus confortable avec une empreinte carbone plus élevée (21%), de manger beaucoup de viande (20%) ou encore de ne pas vouloir changer des habitudes qui nuisent à l'environnement (18%).