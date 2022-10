L’enfer des livreurs de colis : sans des contrôles renforcés, changer les règles du jeu ne changera rien

La livraison de colis, un univers impitoyable où les travailleurs sont particulièrement exploités : heures de travail, temps de repos, salaires, la dérégulation sociale atteint des sommets dans un modèle économique où "l'auto-entreprenariat" est vanté comme un modèle de liberté alors qu'il s'agit le plus souvent de précarité déguisée.

Plusieurs débats au Parlement fédéral, en commission parlementaire commune affaires sociales et mobilité ont permis de faire la lumière sur les enjeux économiques et sociaux de ce secteur. Où les petits commerces sont également mis à contribution pour établir des points relais avec les donneurs d'ordre comme Amazone, Mondial-relay etc...

Les grands opérateurs actifs dans le transport des colis ont pris au fil du temps de plus en plus de libertés avec la réglementation sociale pour tenter de s'aligner sur les prix les plus bas pratiqués à défaut d'un prix minimum imposé par colis livré.