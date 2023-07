"L’enfer des changements de direction" : découvrez le parcours complet des championnats du monde en ligne de cyclisme

Alors que le Tour de France vient seulement de livrer ses derniers verdicts en sacrant Jonas Vingegaard pour la 2e fois, l’ensemble du peloton a déjà les yeux rivés vers Glasgow.

Du 3 au 13 août prochain, la capitale écossaise accueillera en effet les Mondiaux de cyclisme. Point d’orgue de ces 10 jours ? La course en ligne, évidemment très attendue, programmée le dimanche 6 août. Alors, à quoi doit-on s’attendre ? À quel parcours ? On vous l’analyse en détail.

"L’enfer des changements de direction."

Voilà comment on pourrait résumer, de façon peu simpliste, le parcours de 271,1km entre Edinbourg et Glasgow. On pourrait d’ailleurs tout aussi le diviser en deux parties. Une première, entre les deux villes écossaises justement, qui débutera près du Arthur’s Sea, un ancien volcan, et comportera 120km. Une seule difficulté au programme, à 20km de l’entrée sur le circuit.

Puis ce fameux circuit, long de 14,3km, qui sera le théâtre de la 2e partie de course, et que les coureurs devront parcourir… à dix reprises. Et donc, il ressemble à quoi ce circuit ? Eh bien, il semble particulièrement technique sur papier. Rares sont les lignes droites, nombreux sont les incessants changements de direction à 90 degrés qui émailleront le parcours. Un parcours où certains favoris, moins alertes ou vigilants, pourraient laisser des plumes.

Notons, aussi, qu’une courte bosse est placée à 2 kilomètres de l’arrivée. L’endroit idéal pour placer une attaque et anticiper une arrivée groupée ?

Pour conclure, gageons que ce parcours, un peu similaire à celui de 2019 dans le Yorkshire (victoire de Mads Pedersen) sacrera le plus résistant des prétendants. 271,1km, c’est long, le parcours est technique, il va falloir mordre sur sa chique et flairer le bon coup.

Alors, un Belge peut-il le faire ? Ils seront trois leaders belges à rêver du dossard irisé : Wout van Aert, Jasper Philipsen, et le tenant du titre, Remco Evenepoel qui veut retrouver son trône.