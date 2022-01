"L’enfer" de Stromae peut sauver des vies selon les psychiatres

Interrogé sur BFMTV, Charles-Edouard Notredame, psychiatre pour enfants et adolescents au CHU de Lille et coordinateur adjoint du 3114, parle d’une "hausse sensible des appels" suite à sa prestation au JT : "Il y a des gens qui nous appellent et qui font référence explicitement au fait qu’ils ont vu Stromae à la télé. De manière très claire, on a un effet Stromae. Il a pu manifester ou exprimer ses difficultés et ça les a encouragés, ça a libéré une forme de parole".

Le psychiatre se réjouit que la performance de Stromae soit "une opportunité assez extraordinaire": "Ça fait très longtemps qu’on milite pour le fait que la parole se libère autour des idées suicidaires et du suicide. L’idée de ne pas en parler, c’est que ça fait peser sur les personnes qui en souffrent un sentiment de honte et de culpabilité. […] Le fait qu’une célébrité puisse en parler aussi clairement, c’est de nature à favoriser la parole ".