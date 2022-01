L’enfer de la prostitution au Pérou au centre du documentaire "Sous le nom de Tania"

Diffusé dans le cadre de la " semaine du cinéma belge " et en prélude à la cérémonie des Magritte du cinéma, ce documentaire raconte le destin de Tania, une adolescente forcée à se prostituer dans la région des mines d'or du Pérou.

Sous le nom de Tania (By the name of Tania) : un film largement primé et nommé au Magritte 2020 dans la catégorie du Meilleur Documentaire, réalisé par Mary Jiménez et Bénédicte Liénard, à voir dans Fenêtre sur doc le samedi 5 février à 23H20 sur La Trois et à revoir sur Auvio.