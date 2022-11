'L’enfer, c’est les autres' : les troubles dissociatifs de l’identité

Marie a toujours eu des problèmes de santé plutôt psychosomatiques, dont on ne trouvait pas la cause : migraines ophtalmiques, crises d’angoisse,… Sept ans plus tard, elle a découvert sur les réseaux sociaux quelqu’un qui présentait des troubles dissociatifs de l’identité. Des tests ont alors été réalisés et le diagnostic a pu lui être posé.

"Quand on parle de TDI, on voit souvent les trucs hyperspectaculaires. Alors que dans le quotidien, c’est beaucoup de pensées intrusives, de pensées noires, de perte de fil de ce qu’on était en train de dire. C’est plus dans cela que c’est handicapant au quotidien. C’est vrai que quand on a une grosse crise, on n’est clairement pas bien, mais il n’y a pas que ça. Il y a des alter qui fusionnent entre eux, qui apparaissent parfois ou qui étaient cachés au fond de moi."