L’enfant papillon, un nom poétique pour une maladie rare qui l’est beaucoup moins

Les parents qui portent déjà un lourd fardeau, doivent en plus, faire face à des problèmes administratifs. Sarah se plaint de l’aberration du système : "Angèle a 19 mois, ses pansements n’ont pas encore été remboursés, nous avons déjà déboursé entre 10 et 15.000 euros Il faut envoyer chaque semaine, au préalable, au Fonds spécial de Solidarité de l’Inami, un plan de traitement ratifié par un médecin. Or, parfois, le traitement évolue durant la semaine. On se demande toujours si on va être remboursé. "

L’association Debra, dédiée depuis 22 ans à cette maladie, se bat auprès de l’INAMI et du ministère de la Santé pour améliorer ces remboursements. Sa coordinatrice, Ingrid Jagerneau explique : "il y a 22 ans, on a participé à la création d’un fonds spécial de solidarité, un système hors des soins de santé obligatoire justement pour faciliter les remboursements."

Et de poursuivre : "Mais cette maladie n’est qu’une des 6000 maladies rares répertoriées à ce jour. Et quand arrive au monde un enfant papillon, c’est toujours le premier de sa commune. Le pharmacien, la mutuelle, le médecin de famille, personne n’a vraiment d’information sur sa maladie. Cela peut prendre des mois pour expliquer de quoi il s’agit à tout le monde et que les remboursements suivent."

Les parents d’Angèle ne veulent pas de pitié. Ils se félicitent du soutien indéfectible de leur famille et de leurs collègues de l’UCLouvain et espèrent avoir fait avancer la cause des enfants papillons.