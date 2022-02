L’enfant Mozart, un spectacle de marionnettes, une initiation musicale poétique et magique

Le parti pris dans ce spectacle, c’est de ne pas faire parler les personnages. On prend de la distance vis-à-vis de cet enfant musicien. Il y a donc un narrateur, et pour que l’histoire soit féerique, on a ajouté des personnages. On découvre ainsi la Fée de la musique qui sort d’un clavecin et qui va l’accompagner tout au long de son voyage, elle va veiller sur lui. Il y a aussi le Monstre sourd. Les enfants sont invités à participer vocalement aux transitions entre les différentes scènes. On est évidemment accompagné tout au long du voyage par la musique de Mozart. On baigne dans un bel univers et c’est avec cette beauté que le Péruchet voudrait que l’on ressorte du spectacle.

Les représentations ont lieu à 15h ce samedi 12 et dimanche 13 février et elles durent environ 45 minutes, ce qui vous permet d’y emmener les petits dès 3-4 ans et les plus grands aussi, évidemment ! Un bel éveil musical en perspective.

Pour plus d’infos, pour les réservations, rendez-vous sur le site du Théâtre royal du Péruchet.