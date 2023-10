L’enfant juif et l’enfant palestinien : la vraie histoire derrière cette photo symbole de la paix

"A l’époque, la mère de Zvi m’appelle pour me demander si j’ai vu le tweet et me dire que la photo postée par Rihanna était la mienne", nous explique Ricki Rosen. "J’ai été surprise par ce tweet, son impact mais aussi par le fait qu’elle n’était pas la première personne à avoir utilisé ma photo sans mon consentement."

Cette photographie m’avait échappé

Depuis l’avènement des réseaux sociaux, ressurgissent et circulent massivement des sources auparavant plus confidentielles. La photo de Ricki, digitalisée en 2002 par l’agence Corbis, en fait partie.

"Cette photographie m’avait échappé. Ce que je n’admettais pas, c’est que des personnalités puissent utiliser le travail d’autrui à des fins personnelles, commerciales sans faire référence à l’auteur, ni mentionner la source. Cela m’a frustré. J’aurais aussi voulu expliquer à Rihanna que cette photo était une illustration, pas une véritable rencontre entre un enfant israélien et un enfant palestinien."

Mais Ricki Rosen se rend compte également que "cette photo était devenue l’image symbole de la paix", celle de la réconciliation tant souhaitée entre deux peuples. Le portrait de ces deux ados humanise et fige également le sens du mot "paix", au delà du Proche-Orient. "Difficile de lutter contre cela. Du coup, j’ai décidé de ne pas réclamer de droits d’auteur auprès de celles et ceux qui la diffusent. Tout ce que je demande, c’est que l’on me cite." La moindre des choses.

Polémique

En 2014, Ricki Rosen (la soixantaine aujourd'hui, dont une trentaine dans le métier) doit cependant faire face à une polémique. "Forward", une publication juive basée aux Etats-Unis, l’accuse d’avoir réalisé un photomontage, un "fake". En clair : d’avoir trahi la réalité.

Ricki Rosen ne l’a jamais caché : l’un des deux enfants n’est pas un Palestinien. "Ma photo n’est pas fausse, elle ne prétend pas illustrer une action, un moment, des personnages réels à un moment précis. C’est plutôt une illustration symbolique de la paix et de la coexistence", nous rappelle l’autrice. "Les enfants étaient de dos et non reconnaissables."

Dans un droit de réponse, rédigé en 2014, elle ajoute : "C’était le choix de l’éditeur de photos du magazine et non le mien, de créer cette illustration de couverture. Ce n’est pas si différent des photos symboliques illustrant toutes sortes de problèmes, qui sont régulièrement publiées dans les médias." Ces images portent un nom dans le métier : photos d’illustration ou photos prétextes.

Ricki Rosen récuse les accusations de falsifications de la réalité mais également d’appropriation culturelle – une sorte de "blackface" avec un Israélien cette fois déguisé en Palestinien – et de racisme. "Les deux enfants n’ont aucun comportement dégradant à l’endroit des Palestiniens ni des juifs."

De gauche et anti-Netanyahu

Fin de l’histoire ! Mais pas de la popularité du cliché. Celui-ci fait régulièrement le tour du monde, L'image de ces mômes a déjà été utilisée et réutilisée. "A mon grand regret, parfois pour des causes politiques que je ne partage pas: des sites anti-musulmans notamment. Cette photo est également utilisée dans un cadre commercial, pour des ventes de cafés, de houmous, sur des t-shirts... C'est regrettable."

Dès que le climat se tend dans la région, la photo de Ricki revient dans plusieurs fils d'actualité. Guy Oseary, manager de Madonna, l'a postée la semaine dernière sur Instagram, ainsi que l'actrice Rumer Willis, fille de Bruce Willis et Demi Moore.