"L’enfant du double espoir": un documentaire sensible sur le combat pour la vie

Charlotte et Olivier, qui avaient depuis toujours l’envie de fonder une famille nombreuse, décident alors de faire un 3ème enfant. L’espoir est double : agrandir la famille et sauver leur petit garçon. Cela se passera donc par fécondation in vitro avec une sélection d’un embryon sain. Mais au moment du tournage, c’est encore interdit en France, on leur conseille de venir jusque chez nous, en Belgique. Ici, la législation y est plus souple et permet de faire jusqu’à sept essais. Les deux premiers sont un échec, car le bébé doit être à la fois non-porteur de la maladie ET compatible. Le troisième essai sera le bon le 23 décembre 2018. Et en septembre 2019, Charlotte donne naissance à un peut Marceau en pleine santé et dont le sang du cordon ombilical est immédiatement congelé dans l’attente d’une future greffe. Lorsqu’arrive le moment de la greffe, c’est une phase très éprouvante pour le petit garçon car il faut passer par une chimiothérapie pour limiter les risques de rejet. Mais c’est également fort culpabilisant et déchirant pour ses parents qui le voient souffrir. Il n’empêche que 5 semaines plus tard, César a retrouvé la forme, pas de rejet de greffe à l’horizon, il peut enfin rentrer à la maison et retrouver ses frères.

Amener une solution thérapeutique à un frère ou une sœur gravement malade pose question. Certains y voient une entrave à la vie, considérée comme une fin et non un moyen, d’autres pensent que ce sera un poids trop lourd à porter pour ce nouvel enfant. En France, jusqu’il y a peu, c’était une procédure interdite pour raison éthique. La controverse a eu lieu aussi et durant de nombreuses années en Grande-Bretagne. Le Dr Mohamed Taranissi témoin clé dans ce film, et à l’origine du premier bébé-médicament européen, pose cette question cruciale : "Si c’était votre enfant et que vous deviez l’accompagner toutes les semaines à l’hôpital et si vous aviez la possibilité d’un tel traitement, vous ne le feriez ou pas ?"

Aujourd’hui, grâce à son petit frère Marceau, César vit bien et a vu son espérance de vie rallongée d’au moins 35 ans. Et peut-être au-delà au vu des prédictions des progrès de la science.

