L'enfance de Telemann, contre vents et marées

" En musique, j'avais tant compris en quelques semaines, que le cantor me fit donner les leçons de chant à sa place, même si mes subordonnés étaient plus grands que moi. Pendant ce temps, il composait ; et dès qu'il avait le dos tourné, j’allais regarder ses partitions, et y trouvait toujours quelque chose qui me plaisait, mais je ne sais pourquoi cela devait me rester caché… "