L'energy vampire, cet ami qui vous épuise émotionnellement.

Pour nos amis, nous sommes prêts à être un soutien dans les moments les plus durs. Néanmoins, certaines personnes nous sollicitent seulement lorsque des problèmes leur tombent dessus et disparaissent aussitôt après, lorsque tout est rentré dans l’ordre. A leur contact, on se sent épuisé, voire vidé de toute énergie. Ces personnes seraient ce qu'on appelle des "energy vampires".

Sur TikTok, les posts avec comme hashtag "energy vampire" rassemblent près de 10 millions de vues. Les gens racontent comment ils se sont sentis épuisés et abandonnés par leurs amis, qui reviennent seulement quand ils ne vont pas bien. "Ce sont des gens, dès qu’ils rentrent dans votre vie, tout va mal.(...) Ce sont des personnes très gentilles mais au fur et à mesure, vous vous sentez mal en leur présence, vous vous sentez anxieux", explique l'influenceuse française Emilie Talk dans l’une de ses vidéos.