L’énergie solaire du futur viendra bientôt de l’espace, mais ne "sauvera pas la planète entière"

Pour convaincre les investisseurs, Airbus et l’ESA ont calculé le coût de production de cette nouvelle énergie à l’horizon 2050. La démonstration est vite faite : on est à environ 50 euros le mégawattheure, contre plus de 90 euros pour le nucléaire, alors que les énergies fossiles seront, elles, devenues impayables.

Francesco Contino est professeur à l’école polytechnique de l’UCLouvain et spécialisé dans les énergies renouvelables. Il salue le projet technologique mais nuance l’enthousiasme ambiant : "Dans l’espace, on capte deux fois mieux l’énergie du soleil que sur Terre, mais pour la transmettre et puis la transformer en électricité, on va perdre sur l’énergie envoyée depuis les panneaux solaires dans l’espace."

Et d’ajouter : "On va aussi perdre lors de la distribution d’électricité, car quand on va diriger le rayon d’ondes sur Terre on ne va pas l’envoyer en plein milieu d’une ville, mais dans des lieux reculés, par sécurité, et seulement après on va l’acheminer vers les consommateurs."

Et puis, il faudra construire cette centrale spatiale comme un mécano, pièce après pièce. Des dizaines voire des centaines de satellites seront nécessaires, ce qui demandera une grosse capacité de lanceurs et notamment des lanceurs réutilisables, qui sont encore à produire.