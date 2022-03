L'énergie représente 62% des importations européennes de Russie

En 2020, l'énergie représentait 62% des importations de l'Union européenne en provenance de la Russie soit une valeur de 99 milliards d'euros, indique lundi Eurostat, l'office européen de statistique. Par rapport à 2011, il s'agit d'un recul de 14,2 points de pourcentage.

Voici dix ans, 77% des importations européennes en provenance de Russie, soit 148 milliards d'euros, concernaient de l'énergie. En 2021, la Russie est le cinquième partenaire pour les exportations européennes de biens (89 milliards) et le troisième partenaire pour les importations (158 milliards).

La crise du Covid-19 a engendré une baisse du commerce en 2020 entre l'Union européenne et la Russie, ramenant le déficit commercial européen à 16 milliards d'euros. De 2011 à 2021, le déficit commercial européen est passé de 89 à 69 milliards d'euros. Tant les exportations et les importations en provenance de Russie ont baissé entre 2011 et 2021.