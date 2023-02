L’énergie noire serait-elle produite par les trous noirs ? Deux études semblent bien l’indiquer

Deux études publiées en février 2023 semblent indiquer que les trous noirs seraient à l’origine de la mystérieuse énergie sombre ou énergie noire qui expliquerait l’expansion accélérée de notre Univers.

Chez les astrophysiciens, deux grandes inconnues taraudent les esprits depuis plus de 20 ans : la matière noire (ou sombre) et l’énergie noire (ou sombre). Ces deux énigmes semblent régir notre Univers mais échappent à tout instrument de mesure. Aurait-on trouvé la source de l’énergie sombre ? C’est ce que deux études semblent affirmer.

Pour rappel, l’énergie noire serait une énergie qui permettrait d’expliquer l’accélération de l’expansion de l’Univers. Cette expansion va à l’encontre de la logique de la gravité, laquelle verrait plutôt l’ensemble des éléments s’attirer les uns les autres jusqu’à l’effondrement sur lui-même de tout l’Univers. Cette énergie noire représenterait 68% de ce que contient l’Univers (le reste étant 5% de la matière que l’on peut voir – étoiles, planètes, objets célestes et 27% de la matière sombre).

Une équipe de 17 chercheurs de neuf pays, dirigée par l’Université d’Hawaï et comprenant des physiciens de l’Imperial College de Londres et du STFC RAL Space a publié deux études dans The Astrophysical Journal et The Astrophysical Journal Letters. Comme le soutient fièrement le Dr Dave Clements, du Département de physique de l’Imperial College : "Nous avons commencé par étudier la croissance des trous noirs au fil du temps et nous avons peut-être trouvé la réponse à l’un des plus gros problèmes de la cosmologie".