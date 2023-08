L’énergie globalement moins chère que dans les pays voisins

Les prix de l’électricité et du gaz naturel sont moins chers en Belgique que chez les pays voisins à l’exception du prix de l’électricité en France, selon de nouveaux chiffres de la Creg, le régulateur de l’énergie.

Selon ce dernier, la facture annuelle moyenne d’électricité pour un ménage belge en août était de 1170 euros, à savoir moins qu’en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Seule la facture française était moins élevée (970 euros). Ce prix plus bas est dû au fait que le prix de l’électricité est régulé en France. Pour le prix du gaz naturel, la facture annuelle moyenne pour un ménage belge est de 1284 euros. Une facture moins chère par rapport aux voisins. Si les ménages belges sont les moins chers – à l’exception de l’électricité en France -, c’est parce que les prix sont directement indexés sur les prix du marché de gros et baissent donc plus vite qu’à l’étranger, explique la Creg.