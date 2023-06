L’endométriose encore trop méconnue des prestataires de soins, indique une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé

Des patients atteints d’endométriose remettront ce mercredi une lettre ouverte, avec plus de 8700 signatures, au ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Avec cette lettre, ils souhaitent remédier aux lacunes des soins belges et néerlandais de l’endométriose, indiquent-ils mardi.

L’endométriose est une maladie chronique qui se traduit par une inflammation des tissus hormonosensibles. Ces symptômes sont localisés dans la cavité abdominale, sur le péritoine et les organes du bassin et provoquent des maux tels que des douleurs menstruelles sévères, une fatigue importante et des problèmes de fertilité.