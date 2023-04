L’enchaînement Redoute – côte des Forges séduit le peloton de la Doyenne : "Il faudra être plus attentif qu’auparavant"

Si le duel annoncé entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel monopolise l’attention depuis plusieurs jours, un autre sujet revient systématiquement sur les lèvres des suiveurs : le changement de parcours. Après la Redoute, les coureurs plongeront dans une descente technique qui les amènera au pied d’une montée non répertoriée, vers Cornémont, avant d’une nouvelle fois dévaler la pente vers le pied de la côte des Forges.

Un final différent qui devrait changer la physionomie de la course selon bon nombre de coureurs. À commencer par Remco Evenepoel. "C’est la partie la plus dure de la course avec cet enchaînement. C’est fait pour ouvrir la course que ce soit pour nous ou les autres donc ça va être le feu dans la Redoute" prévenait le champion du monde au micro de Christophe Delstanches. Son compatriote et concurrent, Tiesj Benoot, partage le même avis. "Ce sera plus dur même s’il n’y aura plus le faux plat au sommet de la Redoute. Mais ce final va convenir aux attaquants."

Après avoir passé la journée à l’avant avec l’échappée matinale l’année dernière, Sylvain Moniquet pourrait bien faire partie de ces coureurs offensifs. "Cela va dynamiser la course. La descente est assez raide et technique une fois le sommet de la Redoute franchi. Certains outsiders pourraient anticiper à cet endroit-là. Ce sera très nerveux et il n’y aura pas vraiment une équipe qui pourra contrôler, se projetait le coureur de chez Lotto-Dstny. D’autant plus qu’avec la pluie ça pourrait être le chaos. Il faudra être plus attentif sur cette édition que sur les autres."

Et peut-être même bien plus tôt que prévu comme l’envisageait Tony Gallopin. "On se demande si ça ne va pas commencer avant la Haute-Levée car ce changement va apporter davantage de difficultés en fin de course."

Audace et science de la course devraient donc une nouvelle fois être les maîtres-mots sur les routes de la Doyenne.