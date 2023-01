L'encens sous forme de médicament : quels sont ses vertus?

Cette résine est utilisée depuis des centaines d'années dans la médecine indienne, l'Ayurveda. Son indication principale est son effet anti-inflammatoire.

Premièrement, au niveau digestif ; la résine a un effet apaisant et calmant sur la muqueuse digestive et intestinale (colite, intestins irritables, etc.).

Deuxièmement, cette résine peut aider au niveau des voies respiratoires (pour une bronchite chronique par exemple). Enfin, elle peut être bénéfique en cas de douleurs articulaires et musculaires.