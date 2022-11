"L’emprise", le nouvel album de Mylène Farmer qui marie la modernité aux années 80

On en parle partout : c’est le grand retour de Mylène Farmer avec son nouvel album L’emprise, qui sort ce 25 novembre et que nous présente le journaliste musical Bruno Tummers.

C’est toujours un événement. Mylène Farmer est l’une des artistes qui a vendu le plus de disques au cours de ces dernières décennies. Le 5 novembre sortait le premier single de l’album, À tout jamais, qui est déjà devenu un tube radio.

On connaissait déjà le nom de l’album depuis plusieurs semaines, et on savait également qu’il y avait un trio avec un duo français qui s’appelle Aaron et qui avait connu un petit succès à la radio avec "U-Turn Lili", bande originale du film "Je vais bien, ne t’en fais pas".

L’emprise, pour lequel elle a travaillé avec le réalisateur français Woodkid, est un album qui réussit la modernité tout en ramenant vers les années 80. Il est traversé sur tous les titres par un orchestre symphonique qui donne de l’ampleur à ses cordes.