"L'Emprise", la maltraitance interprétée par Odile Vuillemin de "Profilage"

Mère de quatre enfants, Alexandra Lange vit l’horreur au quotidien, aux prises avec un mari violent et alcoolique qu’elle a pourtant choisi contre l’avis des siens. Elle est d’autant plus à sa merci qu’elle ne travaille pas et est complètement dépendante de lui affectivement. Plusieurs années s’écoulent avant qu’elle ne trouve la force de s’enfuir en emmenant ses enfants avec elle.

Contre toute attente, devant les supplications de son homme, elle craque et revient vers lui. Et la vie va continuer ainsi jusqu’au jour où, se sentant plus en danger que d’habitude, elle a la certitude que cette fois il va la tuer. Alors, dans un réflexe de défense instinctif, c’est elle qui le tue. Accusée de meurtre, son procès débute. La certitude d’être condamnée va encore ajouter à son calvaire….

Ce téléfilm est librement inspiré du livre " Acquittée " écrit par Alexandra Lange et paru aux éditions Michel Lafon.

"L'Emprise" est à découvrir le mardi 29 août à 20h30 sur La Trois et Auvio.