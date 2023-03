"L’empreinte du vertige" à la Maison culturelle d’Ath

Le mercredi 22 mars à 20 heures, "L’empreinte du vertige" de la compagnie FACT foulera la scène de la Maison Culturelle d’Ath. En 2019, suite à la première de la pièce au Théâtre des Martyrs, voici la critique qu’en faisait Dominique Mussche.

"Au bout du tunnel, la lumière : entre récit fantastique et chronique médico-réaliste, Angèle Baux Godard a trouvé le ton juste pour raconter son combat et sa victoire sur les traumatismes enfouis. Elle a trouvé en Clément Goethals un complice qui lui insuffle un rythme haletant et une manière très personnelle de danser ses mots."

Pour ce spectacle, Angèle Baux-Godard est sacrée "meilleure autrice" du prix Maeterlinck de la Critique 2019.

Rue de Brantignies, 4 – 7800 Ath