L’empreinte carbone du circuit de Spa-Francorchamps est de 28.000 tonnes de CO2, les déplacements des spectateurs sont la première source d’émission

L’empreinte carbone totale du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps équivaut à plus de 28.000 tonnes de CO2 par an, révèle une enquête publiée jeudi par le magazine belge Imagine. Le média pointe également le coût d’une telle infrastructure pour les deniers publics et estime que la Wallonie a alloué près de 200 millions d’euros au circuit en 20 ans.

En termes d’empreinte carbone, les déplacements des spectateurs constituent la première source d’émissions de CO2. "Or, ces émissions ne sont pas prises en compte par les bilans carbone de la Formula One Management (FOM), qui chapeaute les 23 Grands Prix de F1", souligne le magazine, qui a calculé cette empreinte à l’aide d’un consultant.

A titre de comparaison, l’empreinte carbone par habitant et par an est de 9,4 tonnes de CO2 en Wallonie, 11,1 tonnes en Flandre et 9,9 tonnes à Bruxelles, selon des données publiées en janvier par le Bureau fédéral du plan. Imagine estime que l’objectif net-zéro carbone promis d’ici 2030 par les responsables de la Formula One Management et du Grand Prix de Belgique est "intenable".