L'empreinte carbone à revoir dans les soins de santé : le nouvel hôpital psychiatrique Silva Medical en exemple ?

En France, l’objectif carbone dans le secteur des soins de santé requiert une réduction de 5% chaque année jusqu’en 2050. Les émissions de gaz à effets de serre représentent autour de 49 millions de tonnes de CO2, soit plus de 8% de l’empreinte carbone de la France.

Ines Colinet : "Il y a un changement de mentalité. Notre secteur présente une empreinte carbone, en se basant sur l’étude faite en France, plus élevée que le secteur aéronautique. Au niveau de Bruxelles, un écolabel se met en place pour accompagner les hôpitaux. J’espère que cela va créer beaucoup d’émulation. De notre côté nous menons un travail gigantesque et nous remettons en question dans tous les détails afin que tout 'fasse soin' : l’alimentation locale et de qualité, de ne plus utiliser des tissus jetables, le choix de matériel plus durable afin d’éviter l’obsolescence programmée, la mise en place de circuits internes pour éviter le gaspillage et le double emploi, les matériaux utilisés lors de la construction, les trajets des médicaments…"

Les structures patriarcales ont tendance à perpétuer le même modèle selon Pierre Schepens : "Les médicaments, le matériel, les repas, les déplacements de divers véhicules et du personnel, le chauffage et l’électricité, il est plus que temps de s’en préoccuper".