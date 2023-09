L'empoisonneur de Schelderode : en 1929, le potage à l'arsenic décime une famille en Flandre

Le père meurt après plusieurs semaines d'hospitalisation. Les frères, atteints de paralysie, restent longtemps en traitement dans une clinique de Gand. La mère, ses filles et Jérôme survivent à cette 'intoxication'.

Le médecin légiste trouve des traces d’arsenic. On comprend que tous les membres de la famille avaient mangé du potage et des salsifis sauf Julien Brackenier. Ce dernier est arrêté le 26 décembre. On découvre des traces d’arsenic dans une poche de son gilet, qui avait appartenu à son oncle décédé.