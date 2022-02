L'emploi en hausse de 0,5% et le PIB de 0,3% dans la zone euro au dernier trimestre 2021

Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro au dernier trimestre de 2021 par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée mardi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La progression est de 0,4% au sein de l'Union européenne et 0,5% au niveau belge. Au troisième trimestre 2021, le PIB avait augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE.

Toujours entre le troisième et le quatrième trimestre de l'année précédente, le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,5% dans la zone euro et dans l'UE. Au troisième trimestre 2021, l'emploi avait augmenté de 1,0% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE.