L’empire du silence : 25 ans de crimes et d’impunité au Congo dénoncés dans ce documentaire coup de poing

Avec ce film, Thierry Michel porte aussi la voix de son ami Denis Mukwege. En 95 minutes, il retrace tout l’historique des conflits et de la violence qui déchire le Congo depuis un quart de siècle. Il s’appuie sur des témoignages exceptionnels de survivants ainsi que sur un document de l’ONU. Baptisé "rapport Mapping", celui-ci répertorie les violences commises au Congo entre 1993 et 2003. Grâce aux témoignages d’experts, le film raconte comment et pourquoi ce document dérangeant fut enterré. Comment et pourquoi ces crimes perpétrés au Congo n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire ni en RDC, ni devant une cour africaine ou une juridiction internationale. Certains bourreaux sont toujours au pouvoir et impunis.

La violence et les crimes dénoncés sont effroyables. Impossible de sortir indemne de ces témoignages de massacres. Impossible d’oublier le regard apeuré et hébété des enfants, des femmes, des hommes. Ce remarquable film est un document implacable, dur mais indispensable. Un film pour l’histoire et contre l’oubli, pour briser la loi du silence et pour que cesse le règne de l’impunité. Un film pour que plus personne ne puisse plus jamais dire " on ne savait pas !"

Les Films de la Passerelle en coproduction avec la RTBF