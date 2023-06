L’empereur du Japon en Indonésie pour sa première visite d’Etat

L’empereur Naruhito du Japon a été accueilli lundi par le président indonésien Joko Widodo pour sa première visite d’Etat à l’étranger depuis sa montée sur le trône du Chrysantème en 2019.

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako effectuent un voyage en Indonésie, plus grande économie d’Asie du Sud-Est, du 17 au 23 juin, à l’invitation du chef d’État indonésien. Le couple impérial est arrivé au palais présidentiel de Bogor, au sud de la capitale Jakarta, escorté par des dizaines d’Indonésiens lui souhaitant bienvenue, au son d’une fanfare jouant l’hymne japonais. "La visite de l’empereur et de l’impératrice en Indonésie a renforcé l’amitié entre nos peuples", a déclaré Joko Widodo aux journalistes avant un déjeuner officiel. "Une telle base solide est nécessaire pour le développement du partenariat stratégique entre nos deux pays, notamment dans le secteur économique".

Tokyo et Jakarta ont renforcé leurs liens récemment, alors que le Japon voit l’importance de l’Indonésie grandir dans la région à mesure que son économie se développe et de par sa situation stratégique au cœur des grandes lignes maritimes internationales. L’Indonésie a vécu sous la domination japonaise pendant plus de trois ans à partir de 1942. La capitulation du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale a été suivie par une lutte armée contre les Pays Bas qui ont colonisé l’archipel d’Asie du Sud-Est pendant plus de 300 ans.

Le couple impérial va visiter mardi un cimetière militaire à Jakarta où sont enterrés 28 soldats japonais qui ont participé aux combats pour l’indépendance du pays. Il va aussi se rendre dans un dépôt du nouveau métro de la capitale (MRT), construit avec l’aide du Japon, et dans une station de pompage destinée à prévenir les inondations.