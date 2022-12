L'empathie, la clé pour être un meilleur propriétaire d'animal de compagnie.

Pour arriver à cette conclusion, une équipe de chercheurs de l’université de Copenhague et de l’école polytechnique fédérale de Zurich a fait écouter les sons de six mammifères différents à 1024 personnes originaires de 48 pays. Des enregistrements de chèvres, bovins, chevaux (domestiques et de Przewalski), porcs et sangliers ont été diffusés aux participants de l’étude, ainsi que des sons produits par des acteurs humains. Le but : déterminer s’ils étaient capables de reconnaître quand l’animal était excité, triste ou encore nerveux.

Les scientifiques ont également demandé aux répondants de leur fournir des informations sur leur âge, leur genre et leur niveau d’études ainsi que de réaliser un test d’empathie afin de savoir si ces facteurs avaient une incidence sur leur capacité à identifier les émotions chez les animaux. Il semblerait que ce soit le cas. "Nos résultats montrent que, sur la base des sons, nous, les humains, pouvons déterminer si un animal est stressé (ou excité) et s'il exprime des émotions positives ou négatives", affirme dans un communiqué Elodie Briefer, biologiste à l’école polytechnique fédérale de Zurich et co-autrice de l'étude.