L’émouvant éloge funèbre de Patti Smith à Tom Verlaine

Voici un conseil brillamment formulé par Steve Albini, célèbre producteur des Pixies et de Nirvana, repris par Consequence of Sound : "Vivez votre vie comme si Patti Smith allait écrire votre nécrologie". Et aujourd’hui, on découvre l’éloge funèbre de l’icône punk/littéraire Patti Smith à son ami de longue date, Tom Verlaine, le guitariste de Television, décédé la semaine passée à l’âge de 73 ans.

C’est via le magazine The New Yorker que Patti Smith se souvient avoir croisé Tom Verlaine par hasard à New York, alors qu’ils vivaient assez près l’un de l’autre : "Nous aurions pu facilement nous croiser", écrit-elle.

"Nous ne nous sommes rencontrés qu’en 1973, sur East Tenth Street, en face de l’église St. Mark’s, où il m’a arrêtée et m’a dit : "Vous êtes Smith"", se souvient-elle. "Il avait les cheveux longs, et nous nous sommes regardés en face, tous deux évoquant le futur, tous deux portant des vêtements qu’on ne portait plus. J’ai remarqué la façon dont ses longs bras pendaient, et ses mains tout aussi longues et belles, puis nous avons pris des chemins différents… jusqu’à ce soir du 14 avril 1974. Lenny Kaye et moi avons pris le taxi depuis le Ziegfeld Theatre après avoir vu la première de Ladies and Gentlemen : The Rolling Stones, nous sommes allés directement au Bowery pour voir un nouveau groupe appelé Television."

Patti Smith explique ensuite avoir été "immédiatement séduite" en regardant Television se produire dans l’ancien club de rock légendaire CBGB : "Ce que nous avons vu cette nuit-là, c’était notre avenir, une fusion parfaite entre la poésie et le rock & roll. En regardant Tom jouer, je me suis dit : "Si j’avais été un garçon, j’aurais été lui". Je suis allé voir Television chaque fois qu’ils jouaient, surtout pour voir Tom, avec ses yeux bleu pâle et son cou de cygne […]"

Ensuite, Patti Smith se souvient s’être rapidement rapprochée du musicien "angélique et pourtant légèrement démoniaque", avec lequel elle entamera une relation amoureuse. Même après leur rupture, ils sont restés de proches collaborateurs et amis, jusqu’aux derniers jours de Tom Verlaine : "Dans ses dernières heures, en le regardant dormir, j’ai voyagé à rebours dans le temps", conclut Smith dans son hommage. "Nous étions un jour dans l’appartement, et il m’a coupé les cheveux, et certains morceaux dépassaient d’un côté et de l’autre, alors il m’a qualifiée de "Winghead". Dans les années qui ont suivi, il m’appelait simplement "Wing". Et même quand nous avons vieilli, c’était toujours Wing. Et lui, ce garçon qui n’a jamais grandi, au-dessus de l’Omega, un filament doré dans une lumière violette vibrante…"

Lisez l’intégralité de l’éloge de Patti Smith dans le New Yorker et découvrez les autres hommages à Tom Verlaine ici.