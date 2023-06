L'émouvant cri du cœur de Christine and the Queens nous pousse à réfléchir sur son traitement médiatique

En août 2022, Christine and the Queens annonçait sur ses réseaux sociaux qu'il se genrait au masculin depuis un an. Depuis, le chanteur est la cible de nombreuses critiques transphobes. Il estime que ses chansons suscitent beaucoup moins l'engouement des médias depuis son coming-out. À bout, il a déclaré sur TikTok qu'il en avait marre de cette situation.

L'air bouleversé, les yeux humides, l'artiste a dévoilé toute sa tristesse en vidéo. Il n'en peut plus qu'on continue de le genrer au féminin. "En vrai, il y a un truc qui me frappe quand même. C'est tous les gens qui continuent à m'appeler 'elle'. Ca me frappe, parce que je pense que c'est au-delà de la gentillesse : c'est juste un manque de respect. Une façon de privilégier votre confort plutôt que mon bonheur. Une façon de ne pas récompenser un travail d'honnêteté qui est horrible à faire en société. Une certaine paresse aussi, un certain mépris pour mon travail récent", explique-t-il.

Il a avoué que son compagnon s'était séparé de lui car il avait du mal à le voir comme un homme. Pourtant, il affirme s'être toujours senti comme tel et l'avoir exprimé dès son premier album. Toutes ces personnes qui refusent de l'accepter le mettent en colère. "Ce qui est génial c'est que plus personne ne fait attention à ma musique puisque la société, tout en étant très transmédiatisée, est transphobe. On est mis en avant avec des gros titres bien gras, ce qui est arrivé quand j'étais jeune et que j'avais parlé de ma pansexualité. On fait ça pour éviter de parler de notre travail, pour éviter de parler du propos, pour vider la démarche politique de l'intérieur, pour éviter que tout le monde questionne ce système merdique".

L'artiste se plaint également du traitement médiatique qu'il subit depuis son coming-out. Il a l'impression qu'on ne parle de lui que lorsqu'il montre sa colère, colère qu'il considère totalement justifiée. "Allez écouter ma musique si vous pensez vraiment que je me réfugie dans des colères inutiles. Ma vie entière est bien plus vaste que ça mais ma socialisation est difficile parce que vous m'appelez "elle" toutes les cinq minutes et ça me blesse ! Vous voulez du réel ? Je suis réel !", déclare-t-il avec émotion.