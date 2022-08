L’émotion du nouveau champion du monde Stoffel Vandoorne : "Le meilleur sentiment de ma vie"

Superbe exploit signé Stoffel Vandoorne en Formule E ! Abonné aux places d’honneur depuis de longues saisons, le Belge est finalement parvenu à s’installer au sommet de sa discipline pour rafler son premier titre de champion du monde. Après l’arrivée, c’était donc évidemment l’émotion qui prédominait chez le pilote Mercedes.

"Champion du monde, wow ! C’est le meilleur sentiment de ma vie. On a su être super constant et régulier. La voiture a été incroyable, l’équipe aussi, chaque membre de l’équipe le mérite. C’est qu’on a accompli, c’est vraiment spécial" a-t-il expliqué.

Fair-play, le Belge en a profité pour dresser une belle liste de louanges à ses adversaires, Mitch Evans en tête : "Il m’a poussé toute la saison à me surpasser. Il m’a poussé jusqu’au bout dans mes retranchements. Mais c’est finalement la régularité qui a fait la différence."

En très bonne posture (21 points d’avance) avant la dernière course, ce dimanche matin à Séoul, Vandoorne a-t-il pu profiter un tantinet dans sa voiture ou la pression était-elle malgré tout trop importante ? "C’était difficile de rester concentré. La vitesse de course à la fin était incroyable. Je savais que Jake Dennis avait 5 secondes de pénalité à l’arrivée, donc je devais rester focus et juste rallier l’arrivée pour finir 2e. C’était une journée incroyable. Je suis lessivé après cette saison, j’ai produit beaucoup d’efforts