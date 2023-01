L'émotion de Victor Wegnez après la défaite des Red Lions en finale : "Les planètes ont souvent été alignées pour nous"

Victor Wegnez était ému à l'issue de la défaite des Red Lions en finale de la Coupe du monde de hockey en Inde. Le joueur n'a pas pu convertir son shoot-out. "On a un goût de trop peu parce qu'on avait le match en main et en première mi-temps on a joué exceptionnellement bien. Il y a ce coup du sort avec Niklas Wellen qui les remet dans le match et puis ils ont saisi le momentum. Les planètes ne se sont pas alignées pour nous cette fois-ci, elles ont déjà souvent été alignées pour nous. C'est le sport, c'est dur, on ne voulait pas que cela se termine comme ça. On ne sait pas si on aura encore l'opportunité de disputer une finale mondiale. On a un groupe exceptionnel qui ne méritait pas de perdre mais l'Allemagne est aussi un très beau champion."