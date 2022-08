L’émotion de Molard, nouveau maillot rouge de la Vuelta : "Il y a un an, je ne savais pas si je retrouverais mon meilleur niveau"

Joli coup réalisé par Rudy Molard sur la 5e étape de la Vuelta. En bonne position au général, le Français a profité de son échappée au long cours pour déposséder Primoz Roglic du maillot rouge et s’adjuger la prestigieuse tunique de leader. A l’arrivée, il devance le jeune Fred Wright de deux secondes. Forcément, à chaud, quelques minutes après l’arrivée, c’était l’émotion qui prédominait chez le coureur français, déjà en rouge en 2018.

"Ce que ça représente de retrouver ce maillot rouge ? Beaucoup. L’année dernière, j’avais dû quitter la course après un grave accident. Je ne savais pas si j’allais pouvoir revenir à mon meilleur niveau. Un an après, je suis leader de la course. J’ai vraiment galéré cet hiver, j’ai fait quasiment 9 semaines sans sport, la reprise a été difficile. J’ai eu un Covid sévère en janvier, je n’ai repris la compétition que fin mars. Là je suis leader d’un Grand Tour. Il faut toujours y croire" a-t-il confié en français au micro de l’organisation.

Quelques secondes plus tôt, c’est en anglais que Molard revenait sur sa course et sur une journée difficile : "J’y pensais depuis hier. Je n’étais pas si loin au général. J’ai dit à mes coéquipiers que c’était possible de tenter quelque chose. Jake Stewart était tellement fort aujourd’hui, il a tout donné pour moi. A la fin, c’était un peu confus avec toutes les attaques. A la fin, je l’ai attendu parce que je savais qu’au sprint, il pouvait gagner l’étape. Soler a finalement pris l’étape, ce n’est pas plus mal, ça m’a facilité la chose pour les bonifs. Je savais que pour prendre le maillot rouge, je ne devais "que" suivre Fred Wright mais je savais qu’il allait vite donc j’étais un peu sceptique par rapport au sprint final. Mais quand j’ai vu Arndt et Impey revenir de derrière et sprinter, je me suis dit que c’était bon pour moi."