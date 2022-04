L'émotion dans la famille et auprès d'Oumi, la petite amie de Remco Evenepoel: "C'était son rêve"

Le Papa de Remco Evenepoel, lui, prenait déjà distance avec cette victoire. "On doit rester calme. Tout le monde parle toujours d’un grand champion. Il avait fait de Liège-Bastogne-Liège un but. Il s’est bien préparé, il savait qu’on attendait beaucoup de lui. S’il n’avait pas gagné, on l’aurait critiqué." Lui aussi est revenu sur la prestation de toute l'équipe Quick-Step. "J’ai vu une équipe très forte. Pour eux aussi, c’est formidable que l’équipe gagne la course. J’espère que Julian Alaphilippe et Ilan Van Wilder, qui ont chuté, vont bien."

Par ailleurs, il est revenu sur les derniers mois difficiles de Remco, après sa chute au Tour de Lombardie. "On sait bien qu’après sa chute en Lombardie ca aurait pu être fini. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais du moment qu’il prend du plaisir dans son métier, le reste on s’en fiche."