L’émodiversité : l'importance d'avoir une large palette d'émotions pour être heureux

S’il est alors établi par les chercheurs qu’un large panel d’émotions serait favorable à notre bien-être, pouvons-nous de nous-même enrichir notre diversité émotionnelle ? Pour le chercheur, même si l’émotion est d’abord une expression du corps, elle est également façonnée par notre langage : "Les mots qu’on met dessus permettent d’avoir une palette d’émotions plus ou moins complexe. Il y a donc une part construite des émotions. Nous sommes dans un flux continu d’affects mais c’est par notre vocabulaire que nous allons les analyser."

Interroger son mental sur ce que l’on ressent, réaliser une introspection serait alors bénéfique pour développer notre émodiversité : "Quand vous êtes face à un choix un peu émotionnel, ce qu’on a testé et qui fonctionne bien pour la prise de décisions, c’est de demander aux personnes d’établir les trois émotions qu’ils ressentent vis-à-vis de ce choix. On a constaté qu’ils prenaient de meilleures décisions que les personnes à qui on avait demandé de nommer une seule émotion. On peut illustrer ça avec un exemple concret : si vous recevez un mail désagréable d’un collègue et que votre seule émotion est la colère, vous allez potentiellement répondre avec une agressivité non mesurée, alors que si cette colère est couplée à de la honte ou de la culpabilité, vous allez y réagir différemment."

L’émodiversité permettrait aux individus de percevoir la vie en adoptant des positions différentes, d’allier réactivité ou détachement en fonction des émotions ressenties, et ainsi d’affûter leur manière d’interagir avec leur environnement : "Il faut bien comprendre que l’émotion est une information, et donc ressentir plus d’émotions permet d’avoir accès à des sources d’information différentes. Elles sont très utiles pour nous aider à prendre de bonnes décisions, car plus on a d’informations diversifiées plus ces décisions seront fines."