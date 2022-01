L’émission The Voice suspendue aux Pays-Bas après des accusations d’agressions sexuelles

Enfin Ali B, présentateur rappeur et coach pour The Voice depuis 2013 et pour The Voice Kids depuis 2016 est aussi mis en cause. Décrit comme agressif en coulisses, il aurait agressé deux anciennes candidates et notamment eu une relation non consentie avec l’une d’entre elles, qui décrit le moment où, d’un coup, il l’a embrassée avant de la violer. "J’étais tellement choquée que je n’ai pas su me défendre ", regrette-t-elle. "Il m’a dit qu’il avait déjà fait ça avec d’autres filles".

Brisée, elle confie : "Je n’ai plus aucune confiance envers les hommes, pas seulement à cause de ce qui s’est passé avec Ali, mais aussi à cause de toute mon expérience à The Voice".

Le rappeur aurait notamment joué sur sa notoriété pour parvenir à fins. Lors d’un concert, il isole par exemple une jeune femme avant de lui déclarer: "Tu veux devenir célèbre, je peux t’aider ? ". De son côté, il réfute toutes les accusations à son encontre sur son compte Instagram, où il dit être "convaincu à 100% de son innocence".