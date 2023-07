L'émission Spéciale Folk metal et dérivés de Classic 21 Metal

L’équipe de Classic 21 vous proposait cette saison une émission spéciale consacrée au folk metal et à ses dérivés. Deux spécialistes (Killian Hut et Maxime Leroy) sont venus nous détailler ce courant musical et ses sous-genres. Nous parlerons de pagan metal, de viking metal, de trolls, d’elfes, de fées, d’orques, de folklore, d’instruments anciens, de mythologie, de cérémonies païennes, ou encore de cette vague néo-folk que l’on retrouve à l’affiche de nombreux festivals metal. A ne pas manquer en rediffusion ce vendredi soir dans votre rendez-vous hebdomadaire, dès 21h.

" Apparu au début des années 90, le folk metal est un des nombreux sous-genres du metal. Celui-ci consiste en la combinaison de la musique metal avec des éléments de la musique traditionnelle et folklorique des cultures auxquelles il se réfère. Pour ce faire, les groupes de folk metal utilisent soit des instruments traditionnels (tels que la cornemuse, le violon, l’accordéon, la vielle à roue, …), soit des techniques de chants traditionnels ou bien encore basent l’écriture de leurs textes sur le folklore, la mythologie, … ou sur la reprise de poèmes et chants préexistants. "

" Le folk metal peut se présenter sous diverses formes et ses frontières restent parfois floues, se mélangeant à d’autres sous-genres à de nombreuses occasions, créant à son tour de nouveaux sous-genres. Parfois victime de nombreux clichés, accusé de n’être qu’une musique parodique, ne comportant que des chansons à boire réarrangées à la sauce metal, ou bien encore associé à des mouvements nationalistes de par leur intérêt pour les anciennes cultures et l’utilisation d’anciens symboles, le folk metal reste pourtant une magnifique preuve qu’il est possible d’associer la tradition à la modernité, l’un n’excluant à aucun moment l’autre. "

Killian Hut.