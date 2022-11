L'émission qui nous parle, qui nous touche, qui nous replonge en enfance mais surtout, où on apprend en s'amusant !

L’émission qui a ce petit plus ! En effet, elle nous touche en nous replongeant dans nos racines, notre terroir, nos souvenirs. Notre Madeleine de Proust du lundi soir en direct des studios de Liège avec aux commandes Véronique Adam, journaliste-éditrice et présentatrice et Martin Charlier, comédien-humoriste et présentateur.

Cette semaine, c’est Guy Ribant et Isabelle Hauben qui étaient autour de la table. Bruxelles et Liège réunis !

Guy a parlé de l’Ordre du " Bloempanch " mais aussi de " Putteraa ", découverte de l’ancien quartier de la Putterie.

Quelques rires d’enfants Namurois pour traduire l’expression : " Man.nèt godi ". Pas si simple, en fait !

On a également pu découvrir, à travers une archive de la Sonuma, un personnage attachant, Léonard Dufrasne. Léonard est entré à la mine en 1888 à l’âge de 11 ans où il y passera près de 39 dans le fond en travaillant presque 12 heures par jour.

Isabelle Hauben, comédienne-humoriste mais aussi chroniqueuse dans l’émission, lira notamment un texte intitulé " La p’tite soris "

C’est ensuite que l’on passera au Contrôle à l’aveûle, tant attendu par les auditeurs et téléspectateurs et pour lequel, Martin est redoutable !!! Cette semaine, il fallait deviner Stromae, Jeanne Maes, Lara Fabian, en passant par Franck Sinatra, Charles Aznavour, Frédéric François, Edith Piaf et sans oublier Johnny Hallyday avec " Ma gueule ".

La chanson-défi de la semaine : " Gigi, l’amoroso " de Dalida ! Une interprétation très libre en wallon, écrite par Véronique Adam. C'est le moment incontournable de l'émission !

C’est un animateur de la maison qui était l’invité par téléphone, Jean-Louis Lahaye, parfait bilingue wallon-français qui nous a parlé de l’attachement tout particulier qu’il a aux langues régionales !!!

Véronique nous a appris des choses avec une chronique sur les pommes de terre. Comment dit-on " pomme de terre " dans nos différents patois …

Et enfin, c’est en chanson que l’équipe a dit aurevoir :

" Timps d’è râler ou d’ènnè râler, vos savez bin que lès mames sont droles…

Timps d’è râler, timps d’è râler, èles n’ont pus d’ liards à despinser "

Un petit clic pour écouter la vidéo qui suit, " Gigi, l’amoroso " ! Un pur régal !

Sinon, retrouvez-nous lundi dès 20H00 sur Vivacité et sur Auvio pour passer 2 heures dans la bonne humeur et la convivialité !