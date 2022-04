L’embargo sur le charbon russe pourrait-il relancer l’exploitation des terrils liégeois ?

Apparemment, non. Les Liégeois l’ignorent le plus souvent, mais il reste un et un seul terril en exploitation dans l’agglomération, du côté de Grâce-Hollogne. Avec ses quatre-vingts mètres de hauteur, il a été le plus imposant crassier du genre, sur le territoire wallon. Il appartient à une société dénommée Bonne Fortune et Expansion, du nom de l'ancien charbonnage. Le permis de valoriser le site date d'une dizaine d'années, il est valable pour dix ans encore. Mais ce n’est pas pour son carbone qu’elle le grignote petit à petit : il ne représente plus qu’un dixième de la masse totale, et l’extraire ne serait plus rentable, même avec le renchérissement des prix des diverses sources d’énergie. Sur le terrain, l’activité est réduite.

Ce sont des schistes qui sont récupérés. Ces pierres ont par le passé été utilisées pour fabriquer des briques, mais désormais, c’est leur usage de remblai qui en fait la valeur. Un avant-projet existe, d’ailleurs, qui consisterait à les transporter jusqu’à l’aéroport de Bierset, à les mélanger à des débris calcaires, pour combler une ancienne carrière qu’il s’agit de reboucher pour l’allongement des pistes. Une analyse minéralogique permet de l’envisager. Mais c’est sans doute encore prématuré d’en prévoir la mise en œuvre.