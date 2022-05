L'embargo pétrolier pourrait être l'ultime sanction énergétique de l'UE contre Moscou, selon Alexander De Croo

Finalement, pour lever le veto de Budapest, les Vingt-sept ont limité l'arrêt des importations au pétrole russe transporté par bateau, soit les deux tiers des achats européens. Avec un engagement de l'Allemagne et de la Pologne de se priver du pétrole de l'oléoduc Droujba, ce sont 90% des importations de brut russe dans l'UE qui seraient coupées d'ici la fin de l'année.

L'extension de l'embargo aux livraisons par oléoduc sera ensuite discutée "dès que possible" sans qu'une date butoir ne soit fixée.

Un "compromis honteux"

Pour l'ancien Premier ministre belge et eurodéputé Guy Verhofstadt, il s'agit ni plus ni moins d'un "compromis honteux" qui permettra à l'UE de continuer à acheter du pétrole russe jusqu'à la fin de l'année, finançant ainsi la machine de guerre de Poutine, d'autant plus que des pays comme la Hongrie bénéficient d'une exemption indéfinie.

Il a une nouvelle fois appelé à mettre fin à la règle de l'unanimité dans la politique étrangère de l'UE.

"Non, c'est une grande victoire pour l'Europe, qu'à nouveau, nous ayons été capables de décider à vingt-sept pays", estime pour sa part l'actuel Premier ministre.

Quid du gaz ?

Des pays de l'est de l'Europe appellent déjà à un septième paquet de sanctions, réclamé aussi par l'Ukraine.

Pour la Première ministre estonienne Kaja Kallas, un embargo sur le gaz devrait figurer dans ce septième paquet, "mais je suis réaliste, je pense qu'il n'y sera pas", a-t-elle tempéré. Vu les coupures de gaz déjà imposées par Gazprom aux pays qui refusent de payer leurs achats en roubles, elle constate que "ce sont les Russes qui mettent (eux-mêmes) les sanctions sur le gaz".