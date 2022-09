L'EMA donne son feu vert en Europe au premier "booster" de vaccin adapté au variant Omicron

L’Agence européenne des médicaments (EMA) recommande à la Commission européenne d'autoriser les deux premiers vaccins adaptés au variant Omicron (BA.1) de Pfizer (Comirnaty) et Moderna (Spikevax), pour les personnes à partir de 12 ans et qui ont déjà reçu une primo-vaccination contre le Covid-19.

De quels vaccins s’agit-il ?

Il s’agit de vaccins dits "bivalents". Ils sont déjà autorisés au Royaume-Uni et depuis peu, en Suisse, mais pas encore dans l’Union européenne. Cela devrait donc être le cas avec l’accord de l’EMA.

Un vaccin "bivalent", c’est quoi ? Pour prendre une image, Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie à l’UNamur et expert auprès de l’Agence européenne des médicaments, explique que "c’est un peu comme les vaccins contre la grippe, qui sont, ce qu’on appelle "multivalents", à savoir qu’il y a plusieurs souches qui vont entraîner une réponse immunitaire différente selon chacune des souches. Ici, comme il s’agit de vaccins à ARN messager, on a deux ARN différents, qui vont coder pour des protéines qu’on va retrouver dans deux variants différents du virus : le virus initial et le virus Omicron."

Est-ce un tournant ?

Ce n’est pas en soi un tournant dans la vaccination, mais plutôt une étape importante dans l’évolution du vaccin contre le Covid-19, puisqu’on a adapté le vaccin pour qu’il cible à la fois la souche d’origine et le variant Omicron, ou plus précisément le sous-variant BA.1 d’Omicron.

Pour quel usage ?

Ces nouveaux vaccins ne sont pas, dans l’immédiat, destinés à être utilisés en primo-vaccination, autrement dit, pour les personnes qui n’ont jamais été vaccinées contre le Covid-19.

La demande faite par Moderna et Pfizer à l’Agence européenne des médicaments est destinée à la mise sur le marché d’un booster. Les vaccins bivalents seront donc administrés au minimum après deux doses, voire trois, à partir du 12 septembre, en Belgique. Mais les personnes qui n’ont encore jamais été vaccinées et qui le souhaiteraient le seront actuellement par le vaccin initial, qui sera ensuite boosté avec un vaccin adapté.

Ils ne ciblent qu’Omicron (et BA.1) ?

Ces vaccins bivalents fonctionnent tant contre les anciennes souches que contre Omicron. "Le vaccin précédent fonctionnait toujours contre les souches alpha, delta, notamment", explique Jean-Michel Dogné, "et également en partie contre Omicron. Ici, on redonne en fait, avec un vaccin plus adapté, un vaccin qui est plus large d’efficacité, avec des anticorps qui vont avoir une efficacité plus large, mais également une réponse dite cellulaire plus large, y compris contre les différentes formes de variants Omicron, et pas uniquement le BA.1."

Et les autres futurs variants ?

Il y aura d’autres vaccins adaptés dans le futur. Le problème, c’est qu’il y a toujours un certain décalage. "Avec les variants, tous les 4 mois, on change complètement de variant", poursuit Jean-Michel Dogné. "Pour développer des vaccins adaptés, il faut, avec des études cliniques, au moins 6 mois. C’est clair qu’il est impossible de prédire le nouveau variant, de développer le vaccin et qu’il arrive en même temps que le variant. Raison pour laquelle l’intérêt des vaccins bivalents, c’est d’avoir le plus large spectre en termes d’anticorps qui sont produits, comme chaque année pour la grippe, en espérant que le vaccin soit toujours efficace contre les variants qui vont circuler. On s’attend au mois d’octobre-novembre, à ne plus avoir ni le BA.1 ni le BA.4 ni le BA.5, mais un variant sur lequel le vaccin sera toujours efficace. "

