L’Élysée veut-il museler l’information et les médias ?

Nous allons nous interroger sur la liberté de la presse à travers un livre signé Jean-Baptiste Rivoire : « L’Élysée (et les oligarques) contre l’info ». Livre paru aux éditions Les Liens qui Libèrent.

Durant 3 ans, l’auteur a décortiqué les rapports des pouvoirs de l’argent et les médias en France. Selon lui, le constat est clair. Pouvoir politique et pouvoir de l’agent veulent instrumentaliser l’information.

Vouloir prendre le contrôle sur les médias n’est pas nouveau en France. Rappelez-vous des écoutes téléphoniques sous Mitterrand. Le pouvoir Chiraquien ne sera pas en reste. Depuis de nombreuses années, la droite française a voulu mettre les médias sous contrôle.

Nicolas Sarkozy ne s’en cachera pas. Il avait une carrière politique et disposait surtout d’un cabinet d’avocats qui défendait les intérêts de grands industriels tels que Martin Bouygues. Il mettra ses amitiés au service de ses opinions. Les Guignols de l’info et Canal Plus ont été sa première cible. Il a fait un lobbying intense pour qu’ils disparaissent. A tel point que Vincent Bolloré, l’un de ses amis, va tout faire pour prendre le contrôle du groupe Canal Plus et faire disparaître parodie et investigation de la chaîne privée.

Le service public a en également fait les frais. Il a voulu décider pour France Télévisions. Dès son arrivée au pouvoir, il va couper une part des ressources du service public en supprimant la publicité. Les ministres sarkozystes de Macron ont mené le même type de politique. Plus étonnant, François Hollande a également imprimé sa marque mais de manière plus hypocrite.