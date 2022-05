L’élite scientifique de la chimie réunie pour un remake de la célèbre photo du Congrès Solvay à Bruxelles en 1927

En octobre 1927 se tenait une importance conférence scientifique de physique à Bruxelles sur le thème "Electrons et Photons", en présence de l’élite scientifique de l’époque. Cette réunion avait lieu à l’Institut de physiologie, dans le parc Léopold (un bâtiment occupé aujourd’hui par le lycée Emile Jacqmain). Il s’agissait du cinquième Congrès international Solvay, du nom du fameux chimiste et industriel belge Ernest Solvay. Une photo des participants avait été prise par Benjamin Couprie, de l’Institut International de Physique Solvay. Sur les 29 personnalités présentes, 17 étaient lauréates d’un prix Nobel. Parmi les plus connues, citons Albert Einstein, Marie Curie, Auguste Piccard, Paul Langevin ou Max Planck.