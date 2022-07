"L’élève Ducobu", cette BD belge devenue un succès du cinéma français

Vingt ans après la parution de la première planche de l’élève Ducobu, le cinéma français récidive et sort un quatrième film centré sur la figure du cancre en jaune et noir. Retour sur un personnage made in Belgium!

Il y a 20 ans, vous étiez peut-être en train de feuilleter la revue pédagogique Tremplin quand vous êtes tombé sur les premières planches consacrées à Ducobu et sa pire ennemie, Léonie Gratin… Ou peut-être êtes-vous plus jeune encore et avez découvert le cancre dans les premières BD entièrement consacrées au personnage et éditées par Le Lombard ?

Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que vous ignoriez encore quelques infos sur l’élève Ducobu et son entourage.