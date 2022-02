L'élévation du niveau des mers aurait commencé dès 1863.

La recherche a été réalisée à partir d'une base de données mondiale d'enregistrements du niveau de la mer au cours de ces 2000 dernières années. En identifiant le moment où les taux d'élévation du niveau de la mer ont dépassé leur variabilité naturelle, les chercheurs ont pu déterminer le début d'une période significative de changement climatique.

"Sur les différents sites des États-Unis, ces niveaux d'élévation sont d'abord apparus dans la région du milieu de l'Atlantique au milieu ou à la fin du XIXe siècle."

"Le phénomène a ensuite progressé vers le Canada et l'Europe vers le milieu du XXe siècle."

"Nous pouvons être pratiquement certains que le taux global d'élévation du niveau de la mer entre 1940 et 2000 a été plus rapide que tous les intervalles de 60 ans précédents au cours des 2000 dernières années", développe Jennifer S. Walker, autrice principale de l'étude et associée postdoctorale au département des sciences de la terre et des planètes de l'université Rutgers de New Brunswick (États-Unis).